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Seminole Sidelines: Florida State lands OL Jonathan Daniels, Tye Hylton

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Friday's edition of Seminole Sidelines, host Pat Burnham is joined by Osceola Recruiting Analyst Charles Fishbein and Rivals Recruiting Analyst John Garcia as we get their thoughts on OT Jonathan Daniels committing to FSU and provide live reaction to the commitment of Tye Hylton, who committed to FSU on Friday afternoon.

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