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Seminole Sidelines: Freddie Stevenson on 'Trials to Triumph' documentary

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

On Monday's edition of Seminole Sidelines, Freddie Stevenson discusses his life story and his documentary, "Trials to Triumph," with the Osceola's Curt Weiler. Stevenson's documentary is available to stream on Amazon Prime Video.

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