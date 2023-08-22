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Seminole Sidelines: FSU, ACC football discussion with SI's Richard Johnson

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

On Tuesday's edition of Seminole Sidelines, Osceola senior writer Curt Weiler talks with Sports Illustrated's Richard Johnson about FSU football in 2023, some of the ACC's top teams and what could be next in the realignment discussion.

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