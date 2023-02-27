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Seminole Sidelines: FSU baseball impresses at No. 8 TCU, hoops stuns Miami

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Seminole Sidelines


Ariya Massoudi, Alexandra DeCapua and Curt Weiler link up to chat about the weekend's big results on Seminole Sidelines. They break down Link Jarrett and the Seminoles' huge series win at TCU as well the shocking win for FSU Hoops at Miami. They also discuss FSU softball and women's basketball going into the ACC Tournament.

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