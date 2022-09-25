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{{ timeAgo('2022-09-25 18:37:12 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines: FSU crushes BC, ready to welcome Wake

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham and Bob Ferrante talk with Osceola football analyst Mark Salva to discuss Florida State's dominance of Boston College and look ahead to a top-25 showdown with Wake Forest. We will also upload an audio file of the show later on Sunday.

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