News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: FSU finishes June with big official visit weekend

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Monday's edition of Seminole Sidelines, Pat Burnham is joined by Charles Fishbein, Curt Weiler to recap the FSU football program's last official visit weekend in June, which saw the Seminoles host 14 prospects.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}