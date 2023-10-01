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Seminole Sidelines: FSU focusing in on remaining targets

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On our Sunday edition of Seminole Sidelines, Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss some of remaining Florida State recruiting targets and update on a few commitments.

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