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Seminole Sidelines: FSU football 2023 preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On our Sunday night edition of Seminole Sidelines, we take a look at FSU's offense, defense (and some special teams). Who will be the breakout stars on each side of the ball? Who are the freshmen to watch? Who will be on the starting offensive line?

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