PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Seminole Sidelines: FSU football GM of Player Personnel Darrick Yray
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
The Osceola's Pat Burnham and Charles Fishbein sit down with FSU Football General Manager of Player Personnel Darrick Yray to talk about his football background, path to FSU, the Seminoles recruiting efforts, their success in the transfer portal and his thoughts on the NIL, NCAA transfer portal and more.
Monday's show is sponsored by Seminoles2Ireland.com, which has built travel packages to help FSU fans enjoy the season opener against Georgia Tech and build fan experiences in and around Dublin in August, as well as Alumni Hall.
Watch on our YouTube channel or listen below:
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu
b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk
LzMwNjI2OTAzL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv
dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv
MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh
cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg
YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1
ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu
PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi
cj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3Mvc2VtaW5vbGUtc2lkZWxpbmVzLWZzdS1mb290YmFsbC1n
bS1vZi1wbGF5ZXItcGVyc29ubmVsLWRhcnJpY2steXJheSIKICB9KTsKICAo
ZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1l
bnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdO
YW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2Fk
aW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdh
eXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczov
L3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUu
aW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Nj
cmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJj
aC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmbG9y
aWRhc3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZzZW1pbm9sZS1zaWRlbGlu
ZXMtZnN1LWZvb3RiYWxsLWdtLW9mLXBsYXllci1wZXJzb25uZWwtZGFycmlj
ay15cmF5JmM1PTIwMjI3MzMwOTcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAv
Pgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK