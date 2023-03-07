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Seminole Sidelines: FSU football offensive line spring preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Pat Burnham, Charles Fishbein, and Mark Salva break down the offensive line for the Seminoles ahead of Spring Practice. They touch on FSU's new adds, the depth they've built and things to look out for.

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