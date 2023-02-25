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Seminole Sidelines: FSU football WR preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham, Mark Salva and Jerry Kutz analyze a much-improved Florida State wide receiver group. Johnny Wilson is back. So is Mycah Pittman, who brought leadership and a work ethic. Now it's also about evaluating a large group of redshirt juniors, including Kentron Poitier, Darion Williamson and Ja'Khi Douglas.

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