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Seminole Sidelines: FSU hosting six prospects on official visits

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Friday's edition of Seminole Sidelines, Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss a big recruiting weekend for Florida State as the coaching staff hosts six official visitors. Also, Jameer Grimsley and Cai Bates have wrapped up their official visits.

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