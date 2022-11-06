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Seminole Sidelines: FSU-Miami analysis

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham and Mark Salva break down Florida State's 45-3 rout of Miami. Watch below on Sunday at 6 p.m. or catch it later on the Osceola or our YouTube channel.

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