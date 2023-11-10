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Seminole Sidelines: FSU-Miami preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Friday night's episode of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham hosts a roundtable discussion with football analyst Mark Salva, publisher Jerry Kutz, senior writer Curt Weiler and writer Nick Carlisle as we preview FSU-Miami.

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