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Seminole Sidelines: FSU official visit wrap, Luke Kromenhoek at Elite 11

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Monday's edition of Seminole Sidelines, Patrick Burnham and Charles Fishbein take a look back at the six official visitors on the FSU campus over the weekend. Patrick also talks with Rivals analyst John Garcia, who covered the Elite 11 event and offers his thoughts on FSU quarterback commitment Luke Kromenhoek.

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