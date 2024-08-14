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Seminole Sidelines: FSU practice notes, Q&A, schedule analysis
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham, Bob Ferrante and Nick Carlisle discuss practice No. 17, answer questions from Osceola subscribers and our YouTube channel and reflect on which teams are the toughest (and easiest) on the Seminoles' 2024 schedule.
Thanks to Seminole Sidelines' sponsors: Alumni Hall and Mowrey Law Firm.
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