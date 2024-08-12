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Seminole Sidelines: FSU's 15th practice, Jax. practice, recruiting updates
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
On Monday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, Patrick Burnham, Jerry Kutz, Bob Ferrante and Nick Carlisle offer up thoughts on FSU's 15th practice, reflect on Jacksonville practices and four-star OL Josh Petty picks Georgia Tech over the Seminoles.
Thanks to Seminole Sidelines' sponsors: Alumni Hall, Seminoles2Ireland.com and Mowrey Law Firm.
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