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Seminole Sidelines: FSU's improvement, Louisville preview

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Osceola football analysts Mark Salva and Pat Carter join host Bob Ferrante for a discussion on FSU's start to 2022, who has done well, what are areas of improvement and we preview the next opponent, Louisville on Friday night.

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