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Seminole Sidelines: FSU's thrilling win at Louisville

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Charlie Ward and Mark Salva join the Osceola's Patrick Burnham and Bob Ferrante to discuss Florida State's win at Louisville as well as preview the next game against Boston College.

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