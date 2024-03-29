Advertisement
News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: FSU scrimmage reflections, spring showcase event

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On Friday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, publisher Jerry Kutz, senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante discuss Florida State's first spring scrimmage as well as thoughts on offense and defense through five practices.

Jerry also gives an overview for the spring showcase preview show at The Moon on April 19. For tickets, go to moonevents.com.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement