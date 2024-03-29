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Seminole Sidelines: FSU scrimmage reflections, spring showcase event
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
On Friday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, publisher Jerry Kutz, senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante discuss Florida State's first spring scrimmage as well as thoughts on offense and defense through five practices.
Jerry also gives an overview for the spring showcase preview show at The Moon on April 19. For tickets, go to moonevents.com.
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