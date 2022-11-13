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{{ timeAgo('2022-11-13 16:04:14 -0600') }} football Edit

Seminole Sidelines: FSU-Syracuse analysis live Sunday at 6 p.m.

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Join Patrick Burnham and Ariya Massoudi as well as football analysts Mark Salva and Kez McCorvey for Seminole Sidelines. The guys will break down FSU's win over Syracuse and take your questions during a live show on Sunday at 6 p.m.

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