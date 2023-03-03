News More News
{{ timeAgo('2023-03-03 15:13:16 -0600') }} football Edit

Seminole Sidelines: FSU tight end preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham and Charles Fishbein give you a quick look at the tight end room for Mike Norvell's offense. The Seminoles added key pieces like Jaheim Bell and Kyle Morlock in the transfer portal and the guys touch on how they can impact FSU.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}