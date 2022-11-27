News More News
{{ timeAgo('2022-11-27 14:07:46 -0600') }} football Edit

Seminole Sidelines: FSU-UF analysis, bowl scenarios

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Join us for Seminole Sidelines on Sunday at 6 p.m. as we analyze Florida State's win over Florida. Host Ariya Massoudi and football analyst Patrick Burnham will be joined by analysts Charlie Ward and Mark Salva.

Watch the video below or on the Osceola's YouTube channel.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}