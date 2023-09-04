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Seminole Sidelines: FSU vs. LSU two-minute drill

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Sunday night's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Pat Burnham talks with Senior Writer Curt Weiler and Editor Bob Ferrante as we reflect on FSU's season opening 45-24 win over LSU on Sunday night in Orlando. We also discuss postgame comments from FSU's Mike Norvell and LSU's Brian Kelly.

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