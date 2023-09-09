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Seminole Sidelines: FSU vs. Southern Miss pregame show

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Saturday's pregame edition of Seminole Sidelines, Osceola football analyst Pat Burnham will be joined by former FSU football players Mark Salva, Bill Ragans and Kez McCorvey to talk Florida State and college football heading into the Seminoles' home opener against Southern Miss.

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