News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: FSU wraps up summer with flurry of official visits

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Friday's edition of Seminole Sidelines, Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss FSU's biggest recruiting weekend of the summer with 14 official visitors arriving on campus.

Live updates of prospects arriving at FSU

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}