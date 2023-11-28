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Seminole Sidelines: Gators gigged, Louisville lookahead, CFP reveal

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Tuesday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, Patrick Burnham, Mark Salva, Jerry Kutz, Bob Ferrante and Nick Carlisle discuss Florida State's win over Florida, preview the game vs. Louisville and react to the release of the College Football Playoff committee's latest set of rankings heading into conference championship game weekend.

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