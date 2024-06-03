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Seminole Sidelines: It's on to Supers as FSU baseball wins regional
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
On Monday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, host Nick Carlisle along with senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante recaps the Florida State Seminoles' 3-0 weekend in the Tallahassee Regional as they advance to the Super Regional stage in the NCAA tournament.
Thanks to Seminole Sidelines' sponsors: Alumni Hall, Seminoles2Ireland.com and Dan Mowrey's law firm, Mowrey Law.
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