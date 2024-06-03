Advertisement
News More News
ago baseball Edit

Seminole Sidelines: It's on to Supers as FSU baseball wins regional

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

On Monday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, host Nick Carlisle along with senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante recaps the Florida State Seminoles' 3-0 weekend in the Tallahassee Regional as they advance to the Super Regional stage in the NCAA tournament.

Thanks to Seminole Sidelines' sponsors: Alumni Hall, Seminoles2Ireland.com and Dan Mowrey's law firm, Mowrey Law.

Sign up for the Osceola's free daily email newsletters

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement