News More News
{{ timeAgo('2023-05-01 15:05:09 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines: Jammie Robinson drafted, portal moves, Primo to FSU

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

On the Monday edition of Seminole Sidelines, Ariya Massoudi and Bob Ferrante discuss Jammie Robinson's selection by the Carolina Panthers, Seminoles who found NFL homes during the free agent signing period, transfer portal (coming and going) decisions and Primo Spears picks FSU basketball.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}