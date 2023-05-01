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football
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Seminole Sidelines: Jammie Robinson drafted, portal moves, Primo to FSU
Ariya Massoudi
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TheOsceola
Director of Creative Media
On the Monday edition of Seminole Sidelines, Ariya Massoudi and Bob Ferrante discuss Jammie Robinson's selection by the Carolina Panthers, Seminoles who found NFL homes during the free agent signing period, transfer portal (coming and going) decisions and Primo Spears picks FSU basketball.
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