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Seminole Sidelines: Live show Sunday at 6 p.m.

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Osceola football analysts Mark Salva and Kirk Carruthers will join Ariya Massoudi and Patrick Burnham today at 6 p.m.We'll talk FSU football and take your questions.

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