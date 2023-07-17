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Seminole Sidelines: Mike Norvell, Florida State closes with three commits

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Monday's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham hosts football analyst Mark Salva as they discuss FSU's recent commitments and what feels like the start of college football season with SEC Media days this week and ACC Kickoff next week.

Discuss FSU recruiting with our staff and fans on the Osceola's recruiting board

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