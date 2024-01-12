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Seminole Sidelines: Mike Norvell staying at FSU, earns lucrative extension

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On Friday's edition of Seminole Sidelines, Osceola publisher Jerry Kutz, senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante discuss the news that Mike Norvell is staying at FSU and has earned a lucrative, long-term deal.

While he was pursued by Alabama, Norvell will continue his climb in Tallahassee.

And Norvell, who is 23-4 in his last two seasons at FSU, will hit the $10 million mark and could be among the top 5 highest-paid coaches in 2024.

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