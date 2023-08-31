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Seminole Sidelines: 'Nole Your Enemy scouting report of LSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Thursday night's episode of Seminole Sidelines, Death Valley Insider analyst Jermaine Every (from LSU's Rivals site) offers his thoughts on the Tigers to the Osceola's Patrick Burnham and Curt Weiler ahead of the game in Orlando against Florida State on Sunday night.

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