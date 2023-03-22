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Seminole Sidelines: Practice No. 4 observations, what's next for baseball?

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Osceola senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante discuss FSU's return to the practice field after spring break, with observations of the offense and defense from Tuesday.

We also give some thoughts on FSU baseball following the loss to Florida, the need to stay healthy and the need to get Wyatt Crowell back in the rotation for the weekend series at Virginia.

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