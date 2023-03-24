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{{ timeAgo('2023-03-24 13:29:36 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines: Practice No. 5 observations, recruiting weekend preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Football and recruiting analyst Patrick Burnham discusses Florida State's fifth practice with Bob Ferrante to start Friday's show.

Burnham and recruiting analyst Charles Fishbein then reflect on the volume of visitors at FSU this spring — with more to come this weekend — as well as what to expect from the Rivals camp on Sunday in Miami. Fishbein will be covering Sunday's event in South Florida.

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