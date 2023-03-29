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Seminole Sidelines: Practice No. 7 thoughts, recruiting, Pro Day preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

The Wednesday edition of Seminole Sidelines features a look at practice No. 7 on Tuesday as well as thoughts on recruits on campus from host Patrick Burnham.

Bob Ferrante and Curt Weiler also join to discuss football, the FSU baseball series at Miami and softball star Kaley Mudge made an appearance before a Congressional committee that is discussing NIL legislation.

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