News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: Previewing FSU-BC

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On a Saturday morning edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Pat Burnham and Curt Weiler are joined by Osceola football analyst Mark Salva as well as special guests Kez McCorvey and Bill Ragans to preview FSU at Boston College. Get ready for the Seminoles' ACC opener with the Osceola's pregame show. And check out our postgame first impressions video/podcast with Pat and Mark after Saturday's game.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}