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Seminole Sidelines: Previewing FSU in WCWS with Alex Powers, Caylan Arnold

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, we are talking all things Florida State softball as the Seminoles prepare for OKC and the Women's College World Series.

Former ACC Player of the Year Alex Powers and All-ACC pitcher Caylan Arnold break down what Lonni Alameda's club will have to do to make a run to the national title with the Osceola's Ariya Massoudi. The No. 3 Seminoles begin their journey vs. No. 6 Oklahoma State on Thursday night at 7 p.m. on ESPN.

Seminoles thrive by creating chaos on the bases

Stat preview: FSU, Oklahoma State, Washington, Utah

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