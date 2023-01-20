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Seminole Sidelines: Previewing junior day No. 2, recapping hoops wins

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

We begin our show with recruiting as Patrick Burnham discusses the second junior day of January, which will be held on Saturday.

Next, we discuss meeting some of the newcomers — notably transfers like Casey Roddick, who made quite the first impression.

Last, we discuss a comeback win by the FSU women's basketball team and what's next for the FSU men's basketball team when they travel to Pittsburgh on Saturday (3 p.m. on ACC Network).

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