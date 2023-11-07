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Seminole Sidelines: Reacting to CFP's 2nd standings, early Miami thoughts

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Tuesday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, host Patrick Burnham is joined by analyst Mark Salva, senior writer Curt Weiler and editor Bob Ferrante as we give our CFP top 6, react in real time to FSU's ranking (holding firm at No. 4) and give some early thoughts on the matchup with Miami.

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