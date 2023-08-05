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Seminole Sidelines: Reaction to KJ Bolden's commitment to Florida State

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On a special edition of Seminole Sidelines on Saturday evening, the Osceola's Patrick Burnham, Jerry Kutz and Curt Weiler react to five-star KJ Bolden's commitment to Florida State. Bolden is the highest-rated commitment by Rivals since Mike Norvell arrived in Tallahassee.

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