News More News
{{ timeAgo('2022-09-05 20:46:42 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines: Reflecting on big weekend in Big Easy

Patrick Burnham • TheOsceola
Recruiting Analyst

The Osceola staff discusses FSU's 24-23 win over LSU on Sunday. Patrick Burnham, Mark Salva, Jerry Kutz, Curt Weiler and Bob Ferrante reflect on a significant win for the Seminoles and a career-defining performance for Jordan Travis.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}