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Seminole Sidelines: Reflecting on FSU's ACC title, reacting to CFP snub
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
On Sunday's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Jerry Kutz, Patrick Burnham, Charles Fishbein, Bob Ferrante and Nick Carlisle discuss FSU's win over Louisville in the ACC title game and react in real time to the CFP's historic snub as the Seminoles are the No. 5 team.
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