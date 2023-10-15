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Seminole Sidelines: Reflecting on FSU's rout of Cuse, early Duke thoughts

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Sunday's edition of Seminole Sidelines, Osceola football analysts Patrick Burnham and Mark Salva are joined by writers Curt Weiler and Bob Ferrante as we give our second thoughts on FSU's 41-3 rout of Syracuse, early impressions of Duke and the top-25 matchup on Saturday in Tallahassee.

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