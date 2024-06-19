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Seminole Sidelines: Reflecting on latest in FSU-ACC case

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On Wednesday's edition of the Osceola's Seminole Sidelines, Tallahassee lawyer Will Fixel joins publisher Jerry Kutz and editor Bob Ferrante to discuss what transpired in the courtroom in the FSU-ACC case on Tuesday, just where we are in the process of a case that appears to be moving slowly, what mediation means and the prospects of a settlement and more.

Thanks to Seminole Sidelines' sponsors: Alumni Hall and Seminoles2Ireland.com.

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