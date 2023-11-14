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Seminole Sidelines: Reflections on rivalry win, FSU remains CFP No. 4 team

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Tuesday night's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham, Mark Salva, Jerry Kutz, Curt Weiler, Bob Ferrante and Nick Carlisle give second-look impressions of FSU-Miami and reacts in real time as the Seminoles are again the No. 4 team in the College Football Playoff.

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