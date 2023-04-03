News More News
{{ timeAgo('2023-04-03 13:36:19 -0500') }} football Edit

Seminole Sidelines: Scrimmage No. 2 thoughts, recruiting weekend recap

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Monday's show, Patrick Burnham discusses Florida State recruiting with Charles Fishbein. Then, Patrick and Curt Weiler give their thoughts on scrimmage No. 2 and the Seminoles' spring practices.

Talk about FSU recruiting, this podcast and more on the recruiting board

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}