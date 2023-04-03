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football
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Seminole Sidelines: Scrimmage No. 2 thoughts, recruiting weekend recap
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
On Monday's show, Patrick Burnham discusses Florida State recruiting with Charles Fishbein. Then, Patrick and Curt Weiler give their thoughts on scrimmage No. 2 and the Seminoles' spring practices.
Talk about FSU recruiting, this podcast and more on the recruiting board
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