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Seminole Sidelines: Scrimmage thoughts, recruiting reflections

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Monday's edition of Seminole Sidelines features host Patrick Burnham, as we discuss our impressions of Florida State's spring practices and what the coaches said about Saturday's scrimmage.

Patrick is joined by Osceola publisher Jerry Kutz and editor Bob Ferrante, and we also discuss the new ticket priority policy as well as the recruiting weekend.

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