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Seminole Sidelines: Second look at FSU-BC, concerns vs correctable, Clemson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Osceola football analyst Mark Salva takes a second look at FSU-BC with host Bob Ferrante. We discuss struggles in the run game, any concerns about the OL after two injuries, third-and-long was manageable for the Eagles and we look at what is correctable from a win that feels like a setback. And now it's a learning lesson for FSU, which has an opportunity to open 4-0 with a win up at Clemson on Saturday.

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